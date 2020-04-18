Muğla’da gıda yardımı valilik kararıyla durduruldu

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından corona virüsü salgını sonrasında iş yerleri kapanan, işten çıkarılan ve zor durumda bulunan ailelere gıda ve hijyen malzemesi desteği sağlanıyordu. Destekler iki ayrı paket halinde yapılırken birinci pakette gıda malzemeleri, ikinci pakette ise temizlik malzemeleri bulunuyordu. Dağıtımı devam eden gıda ve hijyen malzemesi paketleri 13 ilçedeki vatandaşlara ulaştırılırken sokağa çıkma yasağı gerekçesiyle bu hizmet durduruldu.

YASAK KALKINCA DAĞITIMLAR DEVAM EDECEK

Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Osman Gür, valiliğin kararını sosyal medya hesabından duyurdu: ”Bu zor günlerde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yapmış olduğumuz gıda ve hijyen kolisi dağıtımlarımız sokağa çıkma yasağı nedeniyle valilik kararıyla durdurulmuştur. Sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle dağıtımlarımıza devam edeceğiz.”