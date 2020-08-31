Muğla’da yürüyüşe çıkıp dönmeyen iş insanı için arama çalışmaları başlatıldı

İstanbul'da yaşayan ve Muğla'nın Milas ilçesindeki yazlığına tatile gelen Koç Holding A.Ş. eski yöneticilerinden 72 yaşındaki Hasan Hafızoğlu dün öğle saatlerinde bir arkadaşı ile yürüyüşe çıktı.

Arkadaşının iki saat sonra geri döndüğü yürüyüşün ardından dere yatağından ormanlık alana giren ve iki saat sonra dönerim diyen Hafızoğlu'ndan akşam saatlerine kadar haber alamayan ailesi Milas jandarması, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bodrum ekibine ihbarda bulunarak yardım istedi.

“TELEFONA CEVAP VERMEYİNCE YARDIM İSTEDİK”

İhbarın ardından Milas ve Ören Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler arama kurtarma köpekleri ile bölgede çalışma başlattı. AKUT Bodrum ekibi de Hafızoğlu'nu arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Hafızoğlu'nun kızı Hilvan Hafızoğlu SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada “Babam sportif bir insan sık sık yürüyüş ve spor yapar, ciddi bir rahatsızlığı yoktu. Yürüyüşten uzun süre dönmeyip telefonu da yanıt vermeyince endişelenmeye başladık. Bu nedenle resmi ve sivil arama kurtarma ekiplerinden yardım istedik. Şu anda çalışmalar başladı. Bölgede arama yapan ekiplerin sayısı da giderek artıyor” diye konuştu.