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Muğlalı Mutlu Kartiz , terhisine 50 gün kala şehit oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) vatani görevini yaparken ayağının kayması sonucu düşerek şehit olan 23 yaşındaki Piyade Er Mutlu Kartiz'in şehit haberi Muğla'daki ailesine ulaştırıldı.

Yaşar ANTER
17:24 -
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Muğlalı Mutlu Kartiz , terhisine 50 gün kala şehit oldu

Muğla'nın Menteşe İlçesi'ne bağlı Ortaköy mahallesinde yaşayan ve önceki gün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 48. Piyade Birliği’nde vatani görevini yaparken ayağının kayması sonucu düşerek şehit olan Piyade Er Mutlu Kartiz’in Muğla’daki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Kartiz'in evine giden Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Gürcan Özdilek, Askerlik Şube Başkanı Binbaşı Turan Akarsu ve İlçe Müftüsü Mustafa Aydın ve beraberindeki sağlık ekipleri, acı haberi annesi Türkan, babası Hasan Kartiz ile eşine verdi.

Kartiz ailesinin evine Türk bayrağı asıldı. Şehit er Mutlu Kartiz’in askerliğinin bitmesine 50 gün kaldığı belirtildi.

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