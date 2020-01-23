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Muhabir: Bana araba mı çarpsın? TCDD görevlisi: Beni ilgilendirmez

Bir TCDD görevlisi, Yüksek Hızlı Tren zamlarını haber yapan FOX TV muhabiri Yeşim Karacaoğlu'nu engellemek istedi. Kaldırımı olmayan garın önünden uzaklaştırılmak istenen muhabir "Yola mı çıkayım, araba mı çarpsın bana?" dedi. İşgüzar görevlinin cevabı "Beni ilgilendirmez" oldu!

Sozcu.com.tr
11:51 -
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TCDD, Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında abonman biletlere yüzde dört yüze yakın zam yaptı. YHT zamları sonra Ankara Tren Garı önünde vatandaşlarla konuşan FOX TV muhabiri Yeşim Karacaoğlu, bir TCDD çalışanın nezaketsiz tavırlarına maruz kaldı. Muhabir ile TCDD personeli arasında şöyle bir diyalog yaşandı:

TCDD personeli: Burası, bu alan bize ait.
Muhabir: Kaldırımda çekim yapan serbestse, bana kaldırımı gösterin.
TCDD personeli: Burada izinsiz çekim olmaz.
Muhabir: Kaldırımda yapabilirim. Kaldırım yoksa nerede durayım, yola mı çıkayım?
TCDD personeli: Beni ilgilendirmez hanımefendi.
Muhabir: Araba mı çarpsın bana?
TCDD personeli: Beni ilgilendirmez diyorum.

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