Muhalefet partilerinden sosyal medya düzenlemesine tepki

AKP’nin hazırladığı ve muhalefetin ‘sansür’ olarak nitelendirerek tepki gösterdiği sosyal medya düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi.

AKP, yasa teklifini sunduktan sonra muhalefet partileri CHP, HDP ve İYİ Parti’den de destek istemişti. Ancak muhalefet, söz konusu düzenlemeyi siyasi iktidarın, ‘muhaliflerini susturmak’ için bir ‘sansür mekanizması’ olarak kullanacağını düşünüyor.

ADIGÜZEL: KESİNLİKLE SANSÜRE NEDEN OLACAK

CHP’nin Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, yasanın yaratacağı sakıncaları AKP’ye de ilettiklerini belirtti. BBC Türkçe‘den Ayşe Sayın‘a yasal düzenlemeyi değerlendiren Adıgüzel, ifade özgürlüğüne dönük bir çok hüküm bulunduğunu ve sansüre yol açacağı görüşünde:

* İktidara, “Almanya’da var, bize de gelsin” anlayışının yanlış olduğunu anlattık. Onların isteğine göre iyi olduğunda Almanya’da da var, kötü olduğunda Almanya’yı tanımayız… Ki Almanya’da da sorun olduğunu, iki yıl tartışıldığını anlattık. Teklif kesinlikle sansüre neden olacaktır. Almanya’da bir haber sitesinin kapandığı neredeyse görülmemiştir, Türkiye’de onlarca, yüzlerce örneği var.

* Kişilerin ifade özgürlüğü, toplumun haber alma özgürlüğü kısıtlamaları var ve bunlar günlerce tartışılmalı. O nedenle biz, “Bunu önümüzdeki sürece bırakalım, bir ortak komisyon kuralım, bütün partiler ortak çalışsın ve ondan sonra yasalaştıralım” diyoruz.

PAYLAN: LİSANSLARI HER AN İPTAL EDİLEBİLİR

Yeni yasal düzenlemeyle sosyal medya ağlarına yüzde 90’a varan trafik bandı daraltma yetkisi verildiğine işaret eden HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, iktidarın bu yolla muhalefetin halka ulaşma yolunu kesmek için kullanacağına dikkat çekti:

* Böylece muhalefetin son nefes borusu kesilmiş olacak. Öyle bir girdaba gireriz ki herhangi bir eleştiri noktasında bu beş kademe de çok kolay geçilebilir. Örneğin şu anda Halk TV, FOX TV son aşamaya gelmiş durumda, lisansları her an iptal edilebilir.

ŞİRKETLER TÜRKİYE’DEN ÇEKİLEBİLİR

* Gençler sosyal muhalefet sosyal medya üzerinden haberleşiyor, bu son nefes borumuz kesilirse propaganda imkanımız iyice daralacak, zaten siyaset yapma imkanımız daraltılmış durumda. Aslında bu kısa veya orta vadeli bir dönemde gidilecek erken seçimin, bir baskı rejiminin ön hazırlığı.

* Sosyal medya şirketlerinin temel ilkelerinden birisi, bulundukları ülkelerin yasalarına uygun hareket etmek. Ancak Türkiye’deki kriterler ile bu şirketlerin insan hakları ve özgürlükler noktasındaki kriterleri farklı olduğu için bir süre sonra bu şirketler Türkiye’den çekilebilir.

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