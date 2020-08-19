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Muharrem ayı başlangıç tarihi yaklaşıyor… Muharrem ayı ne zaman?

Muharrem ayı İslam alemi için önem taşıyor. Hicret, Aşure ve Kerbelâ, bütün Müslümanlar için önemli ortak noktalar ve duygular ifade etmektedir. Hz. Hüseyin'in Kerbelâ'daki acıları anmak ve anlamak için Muharrem Mâtemi tutulur. Aşure günü de Muharrem ayı içersindedir, bu sene Muharrem ayı 20 Ağustos tarihine denk geliyor. Aşure gününü içinde bulunduran muharrem ayı 17 Eylül’de sona eriyor.

09:09 -
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Muharrem ayı başlangıç tarihi yaklaşıyor… Muharrem ayı ne zaman?

Bu sene muharrem ayı ve hicri yılbaşının başlayacağı tarih 20 Ağustos olarak açıklandı. Müslümanlar için hem dini hem de tarihi açıdan önemli olan mübarek muharrem ayı için kısa bir süre kaldı.

MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

20 Ağustos 2020 Perşembe günü hem Hicri Yılbaşı olacak hem de Muharrem ayı başlangıcı olarak idrak edilecek.

Muharrem ayı ne zaman? 2020'de muharrem ayı hangi güne denk geliyor?

MUHARREM AYININ ANLAMI NEDİR?

Muharrem Hicri takvime göre yılın birinci ayıdır. Muharrem Arapça bir kelime olup, kelime kökü itibarıyla “haram”dan türemiştir. Sözcük karşılığı, haram olan, yasaklanan anlamındadır. Araplar, İslamiyet öncesi dönemde (Cahiliye döneminde) dahi, kabile yaşantısının bencilliklerinden kaçınarak, Arabi ilk ay olan “muharrem” ayında birbirlerine savaş açmak gibi “yasaklanan” fiillerden kaçınır ve uzaklaşırlarmış.

Muharrem Matemi'nin amacı: Bu türlü acıların bir daha yaşanmaması için gerekli olan insanlık değerlerini ve Alevî öğretisini özümsemektir. Matem süresince bıçağa ve kesici aletlere el sürülmez, kurban kesilmez ve et yenmez. Matem boyunca hiçbir canlıya eziyet edilmez.

Kimsenin kalbini kırmamak, dili ile kimseyi incitmemek, kimse hakkında dedikodu yapmamak Mâtem Orucu'nun temel ilkesidir. Sağlığı yerinde olanlar oruç tutarlar. Matemden amaç, kendine eziyet yapmak değil, kötülük ve katliamların bir daha olmaması adına anmak ve unutmamaktır. Kerbelâ katliamında hasta olması nedeniyle İmam Zeynel Abidin'in kurtulması ve Ali'nin soyunun devam etmesi nedeniyle de Allah'a şükredilir. Bu nedenle Muharrem mâtemi, aşûre geleneği ile biter. 12 gün orucun ardından Aşûre Günü yapılır. 12 değişik malzemeden oluşan aşûre yenilir ve dağıtılır.

Arapça Aşure Günü İslam kurban oruç Perşembe
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