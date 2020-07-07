Muharrem İnce: Derdiniz Sözcü’yü susturmak mıydı?

15 Temmuz'da Erdoğan'ın kaldığı otelin yerini suikast timine bildiren Cumhurbaşkanlığı eski kara, hava ve deniz yaverleri tahliye edildi. Sanıklar hakkında 20 yıl hapis cezası isteniyor.
Yaverlerin yer bildirme toplantısının dosyalarda yer almasına rağmen, başka bir davada muhabirimize “yer bildirme” iddiasıyla boşu boşuna ceza verilmişti.
“ORTAMLARDA ‘FETÖ İLE MÜCADELE EDİYORUZ’ DERSİNİZ”
Kararla ilgili tepkisini Twiteter hesabından dile getiren Muharrem İnce, şu ifadelere yer verdi:
* 15 Temmuz Darbe girişimi sırasında Ak Parti Genel Başkanı’nın yerini söyleyen 3 yaveri tahliye edilmiş.
* Sözcü Gazetesi'ni aynı gerekçeyle FETÖ'den yargılayıp niye mahkum ettiniz? Derdiniz neydi? Derdiniz Sözcü'yü susturmak mıydı?
* Ortamlarda ‘FETÖ ile mücadele ediyoruz’ dersiniz.