Muharrem İnce, Erdoğan’ın corona virüsü paketini eleştirdi

Çankaya Köşkü'nde yapılan toplantının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 maddelik ekonomik tedbir paketini açıkladı. 65 yaş üstü vatandaşlara maske ve kolonya dağıtılacağını anlatan Erdoğan, corona virüsünden etkilenen şirketlere yönelik 100 milyarlık destek paketini açıkladı.

Sermayeyi desteklemem paketini CHP’li Muharrem İnce eleştirdi. İnce, Twitter hesabından yapılan açıklamada “Olağanüstü önlemler, olağanüstü tedbirlerle atlatılamaz” dedi.

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İşte Muharrem İnce’nin o açıklaması:

* Günlerdir halkın karşısına çıkmayan Erdoğan, halktan kopunca sıkıntıları görmüyor, hissetmiyor ve krizi doğru teşhis edemiyor. Doğru teşhis olmayınca tedavi olmaz. Bu paket maalesef pansuman bile olmamıştır.

Bu kriz;

– Pandemi krizi

– Arz krizi

-Talep krizi

-İş gücü piyasası krizi

– Borsa krizi

– Petrol krizi

– Döviz piyasaları krizi

– Bütün ülkelerin krizi



‘OLAĞANÜSTÜ DÖNEMLER, OLAĞANÜSTÜ TEDBİRLERLE ATLATILAMAZ’

* Bu çok farklı. Daha önce karşılaşmadığımız birçok sistemi aynı anda olumsuz etkileyen bir kriz. Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Olağanüstü dönemler, olağanüstü tedbirlerle atlatılamaz.

* Maalesef paket vergi ve kredi ertelemeleriyle sınırlı kalmıştır. Ancak verilen vergi teşvikleri işten atılan vatandaşımızın cebine nasıl girecek belli değildir. Bu haliyle talebin canlanması mümkün değilken arzın çökmesi kesindir. Bu haliyle binlerce işletmemiz batacak, binlerce insanımız işsiz kalacaktır.

* Öncelikle işletmelerin ay sonunda ödeyecekleri kira, elektrik, su, doğalgaz ve maaş ödemelerine destek verilmeli ve onalrı ayakta tutmak gerekir.

* Faaliyetleri durdurulan işletmelerde çalışanların ücretlerinin açılana kadar Ücret Garanti Fonu’ndan ödenmesi zorunludur.

* İşini kaybeden ve İşKur’a kaydı yapılan kişilerin banka kredi ödemelerinin

ay faizsiz ertelenmesi elzemdir.

* E-haciz işlemlerinin 3 ay durdurulması, AVM’lerde kira ödemelerinin 3 ay ertelenmesi, konkordato’da 3 aylık ek süre verilmesi arz krizini hafifletir.

* Talep krizini bertaraf etmek için insanların sokağa çıkmadan da harcama yapabilmelerini sağlayacak, e-ticarette kullanılabilecek harecama çekleri verilmeli.

* Son olarak çek ödemelerine yönelik idari ve hukuki işlem en az 1 ay ötelenmelidir. Piyasanın yüzde 80’i çekle dönüyor. Ekonominin çarkları başka türlü dönemez.