Muharrem İnce: Fabrikası var, nasıl taşınabileceğini bilen yok mu?

Sakarya’nın Adapazarı ilçesine bağlı Taşkısığı Mahallesi’nde bir patlama meydana geldi. Hendek’te geçen hafta patlama yaşanan fabrikadaki ürünleri imhaya götüren kamyonda meydana gelen patlamada 3 asker şehit oldu, 6 kişi de yaralandı. İçişleri Bakanlığı, şehit askerlerden ikisinin Patlayıcı Madde İmha Timi’nde görevli olduğunu açıkladı.

3 askerimizin şehit olduğu patlamaya CHP’li Muharrem İnce, Twitter hesabından tepki gösterdi.

CHP’li İnce, şu ifadeleri kullandı: “Sakarya'da özel bir şirkete ait patlamayan havai fişekleri taşırken şehit olmak… Fabrikası var, nasıl taşınacağını, nasıl imha edileceğini bilen yok mu? Yazık. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, yaralı askerlerimize şifa diliyorum.”