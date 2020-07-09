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Muharrem İnce: Fabrikası var, nasıl taşınabileceğini bilen yok mu?

CHP'li Muharrem İnce, Sakarya'nın Adapazarı ilçesine bağlı Taşkısığı Mahallesi'nde 3 askerimizin şehit olduğu patlamaya Twitter hesabından tepki gösterdi.

Sozcu.com.tr
13:30 -
Haberler Gündem
Muharrem İnce: Fabrikası var, nasıl taşınabileceğini bilen yok mu?

Sakarya’nın Adapazarı ilçesine bağlı Taşkısığı Mahallesi’nde bir patlama meydana geldi. Hendek’te geçen hafta patlama yaşanan fabrikadaki ürünleri imhaya götüren kamyonda meydana gelen patlamada 3 asker şehit oldu, 6 kişi de yaralandı. İçişleri Bakanlığı, şehit askerlerden ikisinin Patlayıcı Madde İmha Timi’nde görevli olduğunu açıkladı.

3 askerimizin şehit olduğu patlamaya CHP’li Muharrem İnce, Twitter hesabından tepki gösterdi.

CHP’li İnce, şu ifadeleri kullandı: “Sakarya'da özel bir şirkete ait patlamayan havai fişekleri taşırken şehit olmak… Fabrikası var, nasıl taşınacağını, nasıl imha edileceğini bilen yok mu? Yazık. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, yaralı askerlerimize şifa diliyorum.”

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Son güncelleme: 13:54 09.07.2020
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