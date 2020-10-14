Muharrem İnce ‘Memleket Hareketi’ için Iğdır’da

“Bin Günde Memleket Hareketi” kapsamında ülkeyi karış karış gezen CHP eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin bugünkü durağı Iğdır oldu. Eşi Ülkü ince ile otobüsten halkı selamlayan İnce, daha sonra esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan İnce bazı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

VATANDAŞLARIN SORUNLARINI DİNLEDİ

Ziyaret sırasında İnce, Azerbaycanlı olduğunu söyleyen bir teyze ile sohbet etti. Iğdır’da müteahhit ile yaşadığı sorunu anlatan Azerbaycanlı teyze daha sonra İnce’yi çay ve yemek yemeye evine davet etti. Teyzeye teşekkür eden İnce, “Biz bugün Nahçıvan’a gitmek istedik, güvenlik gerekçesiyle izin vermediler onun için buradayız” dedi.

İnce’nin yanına gelen bir kadın ise eşinin işsiz olduğunu söyleyerek yardım istedi. Yanındakilere talimat veren İnce, kadının irtibat numarasını aldı.

İnce, Iğdır’ın ardından Ardahan ve Kars'a ziyarette bulunacak.