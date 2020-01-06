Muhasebe bürosundan çelik kasa çaldılar

Olay saat 04.00 sularında Fatih’in Akşemsettin Mahallesi’nde meydana geldi. Yüzleri maskeli üç kişi plakası belirlenemeyen araçla, Şehit Teğmen Mehmet Sarper Alus Sokak’ta bulunan bir muhasebe bürosunun önüne geldi. Kapıyı matkap kullanarak açan zanlılar yüzlerce kilo ağırlığındaki çelik kasayı bagaja koyup kaçtılar. Kasanın içinde 70 bin lira olduğu iddia edildi.

BAGAJI KAPATMADAN KAÇTILAR

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre yollarda güvenlik tedbiri alarak kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Olayı ilk fark eden mahalle sakinlerinden Selim Karaduman, “Camdan bakınca üç tane maskeli adam gördük. Kasayı alıyorlardı. İndik aşağıya, o esnada kasayı yüklüyorlardı. Mahalleli bağırınca telaş yapıp, kasayı düşürdüler. Tekrar yükledikten sonra, bagajı bile kapatamadan kaçtılar” dedi. (DHA)