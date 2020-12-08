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Muhittin Böcek görevinin başında: Halkımın emrindeyim

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 114 gün sonra Antalya’ya hizmet etmek için görev başına döndü. Makamına oturan Başkan Böcek, “Bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla sevgili hemşerilerimin emrinde olmaya, hizmet etmeye devam edeceğim” dedi.

İsmail AKIN
Güncellenme: 18:11, 08/12/2020
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Corona virüsü tedavisi sonrası akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle gördüğü tedavinin ardından taburcu olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 114 gün sonra görevine döndü. Başkan Böcek, Antalya'ya hizmet etmek için makamına oturdu.

Alkışlarla karşılanan Başkan Muhittin Böcek belediye binasına girişte makam aracından personeli ve kendisini bekleyen basın mensuplarını selamladı. Böcek, önümüzdeki günlerde basın toplantısı yapacağını söyledi.

Foto: SÖZCÜ

“HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİM”

Makamına geçen ve hızla çalışmalara başlayan Başkan Muhittin Böcek, Antalyalılara seslenerek şöyle konuştu:

* Kıymetli vatandaşlarım, bugün itibariyle görevimin başındayım. Beni bugünlere getiren, dua eden katkı koyan herkese sonsuz teşekkürler.

* Başkanvekilimizle, Genel Sekreterimizle, daire başkanlarımızla görüştüm. Bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla sevgili hemşehrilerimin emrinde olmaya, hizmet etmeye devam edeceğim.

* Sevgili vatandaşlarımdan ricam; kuralları ihmal etmeyelim. Sağlıklı günler diliyorum. Hepinizi çok seviyorum.

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Yayınlanma Tarihi:18:02,
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