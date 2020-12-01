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Muhittin Böcek, sevenlerine seslendi

17 Ağustos'tan bu yana corona tedavisi gören, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek uzun süren bir aradan sonra kendisine destek verenlere seslendi.

Güncellenme: 13:35, 01/12/2020
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Muhittin Böcek, sevenlerine seslendi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden sevenlerine seslendi.

Böcek Twitter hesabından yaptığı yayında, şu ifadeleri kullandı; Hayatımın en samimi, en anlamlı ‘Merhaba’sıyla sizleri selamlıyorum. Doktorlarımızın emekleri ve sizlerin duaları sayesinde sağlığım yerinde. En yakın zamanda birlikte olacağız. MB #BizBirlikteGüçlüyüz”

NE OLMUŞTU?

Muhittin Böcek, 17 Ağustos’ta coronaya yakalandığını öğrenmiş ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı.

Sağlık durumu ağırlaşınca 7 Eylül’de yoğun bakıma alınan ve 64 gün kalan Başkan Böcek, 9 Kasım’da da normal servise çıkarılmıştı.

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Akdeniz Üniversitesi Antalya Corona Twitter
Yayınlanma Tarihi:13:29,
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