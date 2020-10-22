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Muhittin Böcek’in durumuyla ilgili açıklama

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yeni tip corona virüsü (Covid-19) tanısıyla yoğun bakımda tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden yazılı açıklama yapıldı. Son dönemde olumlu gelişmeler yaşandığı belirtilen açıklamada enfeksiyon bulgularının devam etmekte olduğu, sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu belirtildi.

İsmail AKIN
Güncellenme: 12:33, 22/10/2020
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Muhittin Böcek’in durumuyla ilgili açıklama

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği’nden yapılan yazılı açıklamada, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in yoğun bakımdaki takip ve tedavisinin devam ettiği belirtildi. Son dönemde olumlu gelişmeler yaşandığı vurgulanan açıklamada, “Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Son dönemde olumlu gelişmeler olmakla birlikte enfeksiyon bulguları devam etmekte durumu ciddiyetini ve kritikliğini korumaktadır” ifadesine yer verildi.

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