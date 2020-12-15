Muhtar, eşi ve babası 4 gün içinde coronadan hayatını kaybetti

Derinkuyu ilçesi Doğala Köyü muhtarı Azmi Öztürk, babası Gazi Öztürk ve eşi Belgıya Öztürk çeşitli tarihlerde corona virüsüne yakalandı.
Nevşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Gazi Öztürk geçen cumartesi günü, Belgıya Öztürk geçen pazar günü ve mahalle muhtarı Azmi Öztürk ise bugün virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
4 gün içinde aynı aileden 3 kişinin ölmesi yakınlarını yasa boğdu. Azmi, Gazi ve Belgıya Öztürk köy mezarlığında toprağa verildi.
MUHTARIN ANNESİ VE KIZI CORONA TEDAVİSİ GÖRÜYOR
Öte yandan mahalle muhtarı Azmi Öztürkün annesi ile kızının ise corona virüsü nedeniyle Nevşehir Devlet Hastanesi’nde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. DHA