Muhtar isyan etti: Delirmemek için kendimi zor tuttum

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Uğur Özcan, sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamalarda iki günlük sokağa çıkma yasağında yaşadıklarını dile getirdi. Evlerin kapısına ekmek götürülmesine rağmen bazı vatandaşların ‘susamlı ekmek, yıldızlı ekmek’ istediğini, bazı vatandaşların da ‘ben o fırının ekmeğini yemem’ diyerek almak istemediğini belirten muhtar, ”Fırıncı evin kapısına ekmek götürüyor ama susamlı ekmek isteniyor, yıldızlı ekmek isteniyor. Arkadaş şaşırdım kaldım yani. Kardeşim evin kapısına sıcak ekmeğin gelmiş fırın seçmek nereden çıktı şimdi ya” diyerek tepkisini dile getirdi.

Muhtar Özcan, açıklamalarında şöyle konuştu: ”Neymiş ben o fırından istemiyorum. E yeme o zaman. İki ekmek alacaksın, fırın seçiyorsun. 4 fırın çalışıyor ama ben o fırından almayacağım diyor. Ne yapalım yani size özel fırın mı gösterelim? Ya mısır ekmeğini bulamadığımız zamanlar odu. Atalarımız, ninelerimiz, dedelerimiz yoğurda patates doğrayarak yetişmişler ya. Bu neyin nesidir ben anlamadım gitti yaa.”

”DELİRMEMEK İÇİN KONUŞMAK ZORUNDA KALDIM”

Vatandaşların bu tür isteklerini anlamakta zorluk çektiğini belirten Özcan, ”Ben böyle bir şey görmedim.Susamlı ekmeği nerede buluyorsunuz? Söyleyin bende bulayım ya. Ya kardeşim sen neyin peşindesin anlamadım. Eğer bunları konuşamazsam kendime dert edecektim. Delirmemek için konuşmak zorunda kaldım. Millet eşine dostuna yanaşamazken bunlarla uğraşıyoruz” ifadelerini kullandı. (İHA)