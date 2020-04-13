Muhtar isyan etti: Delirmemek için kendimi zor tuttum

Muhtar Özcan, açıklamalarında şöyle konuştu: ”Neymiş ben o fırından istemiyorum. E yeme o zaman. İki ekmek alacaksın, fırın seçiyorsun. 4 fırın çalışıyor ama ben o fırından almayacağım diyor. Ne yapalım yani size özel fırın mı gösterelim? Ya mısır ekmeğini bulamadığımız zamanlar odu. Atalarımız, ninelerimiz, dedelerimiz yoğurda patates doğrayarak yetişmişler ya. Bu neyin nesidir ben anlamadım gitti yaa.”
”DELİRMEMEK İÇİN KONUŞMAK ZORUNDA KALDIM”
Vatandaşların bu tür isteklerini anlamakta zorluk çektiğini belirten Özcan, ”Ben böyle bir şey görmedim.Susamlı ekmeği nerede buluyorsunuz? Söyleyin bende bulayım ya. Ya kardeşim sen neyin peşindesin anlamadım. Eğer bunları konuşamazsam kendime dert edecektim. Delirmemek için konuşmak zorunda kaldım. Millet eşine dostuna yanaşamazken bunlarla uğraşıyoruz” ifadelerini kullandı. (İHA)