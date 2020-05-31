Muhtar temizlik nedeniyle tartıştığı mahalleliyi darp ettiği iddiası!

Olay, Başiskele ilçesinde bağlı Mahmutpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin önünde bulunan parkın temizlenmesi konusunda muhtardan yardım isteyen mahalle sakinleri, sonuç alamayınca parkı kendi imkânlarıyla temizlemeye başladı.

Bu sırada parka gelen mahalle muhtarı Niyazi M., parkı temizleyen Kurtuluş Değirmenci ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından muhtar, “Sen kimsin bu parkı temizliyorsun?” diye bağırıp, park içerisinde bulunan bankları ters çevirdi.

Bu anları cep telefonuyla kaydeden Kurtuluş Değirmenci'yi fark eden muhtar, ”Sen beni izinsiz kaydedemezsin” diye bağırarak, Değirmenci'yi darbetti.

Muhtarın yumruk ve tekmeleriyle yere yığılan Değirmenci, olay anında yanında bulunan kişilerden polis çağırmasını istedi.

“MAHALLELİ HADDİNİ BİLDİRDİ”

Olayın ardından muhtardan şikayetçi olan Kurtuluş Değirmenci, cep telefonuyla kaydettiği o anları sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

* Mahallemizde çocuklara yapmış olduğumuz küçücük parkımızı sözde mahalle muhtarı Niyazi M., hanemize baskın yaparak bizlere saldırmış, çocuk parkını yıkmış, mahalleyi de çocukları da derinden yaralamıştır.

* Kamuoyuna bildirilir. Bütün mahalleli, yaşlısı, genci, kadını taşla sopayla şahsı mahalleden kovmuş haddini bildirmiştir. Şu an savcılıkta görüntüleri paylaşıp ifademizi veriyoruz. (DHA)

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