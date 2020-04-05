Muhtar yabancıların köye giriş ve çıkışlarını yasakladı!

Corona virüsüne (Covid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında vatandaşlara yapılan ‘Evde Kal’ çağrıları sürerken birçok ilde de farklı önlemler alınmaya devam ediyor.

Yaklaşık 170 nüfusu bulunan Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Işıkeli köyünde Muhtar Emin Aktaş, corona virüsüne karşı köylerine yabancıların giriş ve çıkışlarını yasakladı.

“CORONA VİRÜSÜ VAKASINA RASTLANMADI”

Konuyla ilgili köyün girişine asılan duyuru tabelasında, “04.04.2020 tarihinden itibaren vatandaşlarımızı corona virüsü salgınına karşı korumak için yabancıların köyümüze giriş ve çıkışları yasaklanmıştır.” ifadeleri yer aldı.

Öte yandan köydeki herhangi bir kişide corona virüsü vakasına rastlanmadığı öğrenildi.