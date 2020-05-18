Muhtarlar ayağa kalktı: Termik santral istemiyoruz!

Avdan köyünde yapılması planlanan 300 megavatlık termik santral için muhtarlar da ayağa kalktı. Bölgedeki 16 köyün muhtarı ziraat odaları ile ortak bildiri yayınladı, termik santral istemediklerini ifade etti.

Daha önce kentteki sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra siyasi partiler, Tavas Belediyesi ve Denizli Büyükşehir Belediyesi de santralin yapımına karşı çıkmıştı.

Muhtarların ortak bildirisinde santrali yapacak Avdan Madencilik şirketinin 3 bin 872 hektarlık maden işletme ruhsatı bulunduğu, santral alanın ise 639 bin hektar olacağı vurgulandı. Alanın büyüklüğüne dikkat çeken muhtarlar, ”Bu işte bir terslik var. Projenin tamamının durdurulması için hukuki yollarla mücadele edeceğiz” dedi.

”ORMANLIK ALANLAR YOK OLACAK”

Muhtarlar, bildiride şu görüşlere yer verdi:

* Mücadelemiz tehlikeye atılan insan hayatı, bitki örtüsü, temizliği ÇED raporu ile de belgelenmiş olan havamız ve suyumuz içindir.

* Proje alanı ile ruhsatlanan alan arasında uçurum vardır. Avdan’ın mezarlığı dahil birçok bölgesi santral sahası içinde kalacaktır. Bölgedeki 7 köy santral alanı içindedir.

* Ormanlık alanlar ve su kaynakları proje alanında yer almakta ve yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bulunmaktadır.

* Santralin kurulacağı alan 1000 rakımlı hakim bir tepedir. Zehirli gazlar ve uçucu partiküller çok geniş çeşitlilikte ürün yetişen Tavas, Gölbaşı, Yaykın ve Ataeymir ovalarını etkileyecektir. Denizli kent merkezi de zehirden etkilenecektir.

* Santralin işletmesi sırasında günlük 5 bin ton su yer altı kaynaklarından çekilecektir. Bu da kaynakların tükenmesi tehlikesini getirecektir.