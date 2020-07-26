Müjdat Gezen otobüs kazasıyla ilgili SÖZCÜ’ye konuştu: Atatürk heykeli faciayı önledi

Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde bir İETT otobüsü sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkan otobüs daha sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin bahçesine girdi.

Bahçede bulunan Atatürk büstüne çarparak durabilen otobüsteki sürücüyle birlikte 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Öte yandan kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

“ATATÜRK HEYKELİ FACİAYI ÖNLEDİ”

Kazayla ilgili SÖZCÜ’ye açıklama yapan usta sanatçı Müjdat Gezen, Atatürk heykelinin olası bir faciayı önlediğini söyledi.

Gezen kazayı şu sözlerle anlattı:

* Otobüsün freni patlamış ters kaldırıma geçmiş, karşı kaldırımdan bu tarafa geçip Atatürk heykelinin önünde durmuş.

* Atatürk heykeli orada durmasaydı otobüs durağındaki kaç kişi giderdi bilmem. En az 5 metre arası… Otobüs Atatürk büstünün kaidesine çarpıyor Atatürk heykeli dimdik orada ayakta.

* Kazayı çok ucuz atlatmışız Atatürk korur. Yıkılan duvar yapılır. Önemli olan can kaybının olmaması 4 yaralı taburcu edildi.

* Daha önce de Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde yangın olmuştu. O zamanda çok şükür can kaybı yoktu öğrenciler çıkmışlardı.

“ALİ ERBAŞ, ATATÜRK KORUR”

Ayasofya Camii’nde okuduğu hutbedeki sözlerle eleştirilen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a da göndermede bulunan usta sanatçı Gezen, “Benim sloganım Atatürk Korur. Ali Erbaş, Atatürk korur” dedi.