Mülteciler ‘Avrupa’ diye slogan atarak yola çıktı!

Türkiye mültecilerin kara ya da deniz yoluyla AB’ye geçişlerini durdurmama kararı aldığını duyurmasının ardından Avrupa'ya gitmek isteyen mülteciler sınır kapılarına akın etti.

Yunanistan’ın mültecileri almaması üzerine ise sınırları kaçak yollarla geçen mülteciler tampon bölgede beklemeye başladı.

Başta İstanbul olmak üzere birçok şehirden mülteciler farklı ulaşım araçları ile Edirne’ye doğru yola çıktı.

Akşam saatlerinde yaklaşık 200 kişilik mülteci grubu tren ile İstanbul’dan Edirne’ye geldi. Tren kapılarının açılmasının ardından koşarak gardan çıkan mülteciler, ‘Avrupa' diye sloganları attı. (İHA)

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