Mültecilerle dolu Yunan gemisi içi böyle görüntülendi!

Türkiye’nin kapıları açmasıyla binlerce göçmen Yunan sınırına akın etmişti. Yunanistan’ın Midilli adasına geçen binlerce göçmenin bekleyişi devam ederken, bazı göçmenler, kendilerini ana karaya götürecek Yunan donanmasına ait ‘Rodos’ isimli gemide bekletiliyor. Gemide yaklaşık 500 göçmenin bulunduğu belirtiliyor.



ÇOCUKLAR VE HAMİLE KADINLAR VAR

Çocuklar ve hamile kadınların da bulunduğu Yunan geminin içi ise ilk kez görüntülendi. 12 gündür göçmenlerin bekletildiği geminin ne zaman ana karaya gideceği ise bilinmiyor.

Öte yandan İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), 10 Martta yaptığı açıklamada, Yunanistan’ın göçmenlere karşı aldığı tutumu sert bir dille eleştirdi. Örgüt, yetkililere seslenerek, insanlık dramına biran önce son verilmesini istedi.