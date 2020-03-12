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Mültecilerle dolu Yunan gemisi içi böyle görüntülendi!

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda yüzlerce göçmeni ana karaya taşıyacak Yunan donanmasına ait ulaştırma gemisinin içi görüntülendi. İnsanlık dramını andıran görüntülerde, göçmenlerin 12 gündür ana karaya geçmek için endişeli bekleyişi görüldü.

Mehmet ANDAÇ
12:02 -
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Türkiye’nin kapıları açmasıyla binlerce göçmen Yunan sınırına akın etmişti. Yunanistan’ın Midilli adasına geçen binlerce göçmenin bekleyişi devam ederken, bazı göçmenler, kendilerini ana karaya götürecek Yunan donanmasına ait ‘Rodos’ isimli gemide bekletiliyor. Gemide yaklaşık 500 göçmenin bulunduğu belirtiliyor.

ÇOCUKLAR VE HAMİLE KADINLAR VAR

Çocuklar ve hamile kadınların da bulunduğu Yunan geminin içi ise ilk kez görüntülendi. 12 gündür göçmenlerin bekletildiği geminin ne zaman ana karaya gideceği ise bilinmiyor.

Öte yandan İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), 10 Martta yaptığı açıklamada, Yunanistan’ın göçmenlere karşı aldığı tutumu sert bir dille eleştirdi. Örgüt, yetkililere seslenerek, insanlık dramına biran önce son verilmesini istedi.

hamile Türkiye Yunanistan
Son güncelleme: 12:38 12.03.2020
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