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Munzur Çayı’nda kaybolan askerin cansız bedenine ulaşıldı

Tuncel’de, 17 Mart’ta Munzur Çayı üzerindeki tatbikatta botun alabora olması sonucu kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş’in cenazesine ulaşıldı. Şehidin cenazesi Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Şehitliği’nde toprağa verilecek.

23:20 -
Haberler Gündem
Munzur Çayı’nda kaybolan askerin cansız bedenine ulaşıldı

Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in cenazesine ulaşıldığını duyurdu.

Komutanlığın Twitter hesabında yer alan açıklamada, “Tunceli Munzur Çayı'nda 17 Mart'ta, operasyon öncesi tatbikat esnasında botun alabora olması sonucu dengesini kaybederek suya düşen ve naaşına bugün ulaşılabilen Tunceli Jandarma Arama Kurtarma Timi'nde görevi kahraman silah arkadaşımız Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yüce Türk milletine başsağlığı dileriz” denildi.

ŞEHİTLİĞE DEFNEDİLECEK

Şehidin eşi, Gülnur Ortakcı Güneş, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Güneş'in cenazesinin yarın ikindi vakti Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Şehitliği'ne defnedileceğini duyurdu. DHA

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