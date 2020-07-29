Munzur festivaline corona engeli

Tunceli Belediyesi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada Munzur Kültür ve Doğa Festivali'nin Tuncelilerin tarihine, kültürüne, inancına, diline ve doğasına sahip çıkma çabası olduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Munzur Kültür ve Doğa Festivali Dersimlilerin tarihine, kültürüne, inancına, diline ve doğasına sahip çıkma çabasıdır. 20 yılı aşkın bir süredir kesintisiz olarak sürdürdüğümüz festivalimiz dönem dönem çeşitli engellenmelerle karşılaşmasına rağmen Dersim halkının ve kurumlarının ortak iradesiyle halkımızın büyük buluşmasını sağlamış ve başarıyla günümüze taşımıştır.

* Müzikten ekolojiye, felsefeden güzel sanatlara, tiyatrodan sinemaya, kadın atölyesinden çocuk atölyesine kadar birçok etkinlikle 20. Munzur Kültür ve Doğa Festivaliyle sizlerle buluşmayı planlıyorduk.

* Yakın zamanda Munzur Özgür Aksın Meclisi bileşenleriyle yapılan toplantıda ortaya çıkan eğilim doğrultusunda bu yıl dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemi koşullarından kaynaklı, festivalimizi halk sağlığını gözettiğimiz ve yeni risklerin ortaya çıkmasını engellemek adına bir yıl sonra 20.yılın coşkusuyla gerçekleştireceğimizi ilan ediyoruz.