Munzur Gözeleri’nden beton akacak!

Fırat Kalkınma Ajansı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında hazırlanan ve onaylanan Munzur Gözeleri peyzaj projesine ilişkin Tunceli Belediyesi teknik rapor hazırladı.

Raporda, “Hazırlanan projenin düzenlenmiş bir park alanı ve kent içinde bir rekreasyon projesi gibi değil, tamamıyla bölgedeki tüm canlı yaşamının nasıl etkileneceği, nasıl korunacağının bilimsel verilerle, ispatlarla, örneklerle yapılması gerektiği hassasiyeti olgusunu vermesi ve kaygıları da gidermiş olması gerekmektedir” denildi.

“DOĞAL VE KÜLTÜREL TAHRİBATA NEDEN OLACAK”

Munzur Gözelerinin projeye açılması durumunda doğal ve kültürel alanlar üzerinde tahribata neden olacağına dair dikkat çeken raporda, şunlar kaydedildi:

* Mekanda insan için insan tarafından yapılan uygulamalar bir yandan doğal ve kültürel alanlar üzerinde tahribata sebebiyet verirken diğer taraftan insan yaşamı için vazgeçilmez önemi olan yaşam destek sistemlerini tüketmeye devam etmekte ve doğal olayların felakete dönüşmesine neden olmaktadır.

Yapılan 1. Derece Doğal Sit alanı olan Munzur Gözeleri’ni Koruma ve Kontrollü Kullanılmasına ilişkin rekreasyon projesi çalışmasının halkımız için iyi niyetli olsa dahi korunan alanlarda plan ve proje hazırlama sistematiğinin sağlıklı bir yaklaşımla uygulanması ile alan sürdürülebilirliğinin sağlanması açılarından teknik hatalar barındırdığını ifade etmekte yarar görülmektedir.

“YABAN YAŞAMI YOK OLACAKTIR”

Proje kapsamında yapılacak olan çalışmalarla yaban yaşamının tehlikeye gireceği belirtilen raporda, şu ifadelere yer verildi: *

* Proje kapsamında alanda yapılacak olan çalışmalar için alana iş makineleri girmek durumundadır. Alana girecek olan iş makinaları su, toprak, yaban yaşamı ve doğal bitki örtüsü üzerinde olumsuz etkilere neden olacaktır.

Alanda yapılacak olan çalışmalar kapsamında muhakkak aydınlatma projesi de düşünülmüş olmalıdır. Korunması gereken 1. Derece Doğal Sit Alanı'nda aydınlatma yapılması yaban yaşamının yok olmasına bir diğer katkıyı sunacaktır.

Piknik alanı olarak tasarlanmış olan alan projede de belirtilmiş olduğu gibi söğüt ve kavak koruluğudur. Çok sık yapıda olan bu koruluğa piknik alanı yapılması alanın ancak ağır tahribata uğraması ile mümkündür. Alandaki flora ve faunanın yok olması söz konusudur.

Ayrıca koruluk alanın bulunduğu adacık çevresinde alabalıkların yumurtlama bölgeleri olduğu düşünülmektedir. Burada oluşacak olan yoğun insan kullanımı alabalıklar üzerinde de baskıya neden olacaktır. Alabalıklar üzerinde gerekli araştırmalar yapılmalıdır.

PROJE SUYUN YAPISINI DEĞİŞTİREBİLİR

Projede, gözelerde 140 cm genişliğindeki profil üstü ahşap kaplama olarak tasarlanan yürüyüş yolunun(+seyir terasları) alanda oluşturacağı insan etkisinin vereceği zararlar ve yürüyüş yolu yapıldıktan sonra oluşacak olan yeni yaban yaşamının alanın habitatı üzerinde oluşturacağı baskı göz ardı edildiği vurgulandı.

Raporda ayrıca ortalama 2 metre de bir olan ayakların her birine 50x50x50cm ebatlarında beton pabuçların kullanılması ve bu betonların alana nasıl getirileceği, yapılacak olan kazı işlemleri hakkında proje kapsamında bir teknik rapor ve bilgiye rastlanılmadığı ve yapılacak olan beton uygulamalarının suyun çıkış noktaları üzerinde ki etkisi, suyun yapısında oluşturacağı değişiklikler konusunda bir raporunda bulunmadığı ifade edildi.

Projenin çevrenin doğal yapısına, kültürel ve tarihi dokusuna zarar vereceği tespitleri yapılırken şu sorulara yer verildi;

* Alan su kaynakları açısından da önem taşımaktadır bu nedenle kullanıcı yoğunluğu ile beraber önerilen yapısal-bitkisel uygulamalar su kaynaklarının nitelik ve miktarında herhangi bir etkiye sebebiyet verecek midir?

* Kullanıcı yoğunluğu bitki örtüsünün kendisini yenileme gücü üzerinde nasıl etki oluşturacaktır? Bitki örtüsü üzerinde oluşan değişim ile proje kapsamında önerilen yapısal ve bitkisel uygulamalar habitatlar üzerinde nasıl etkiler oluşturacaktır?

* Alanın ekolojik sürdürülebilirliği için ideal kullanıcı sayısı ve yoğunluğu ne olmalıdır? Alan'ın rejenerasyon kabiliyetinin devamlılığı için kullanıma kapatılması gereken özel dönemler var mıdır?

* Alanın sosyal taşıma kapasitesi hangi yöntem ve/veya yöntemlerle belirlenmiştir? Kullanıcı profilinin alan kullanım eğiliminin oluşturacağı etkiler sayısal artış kapsamında da ele alınmış mıdır? Alanda kullanıcı beklentisinin en üst düzeyde sağlanabilmesi için tanımlanan ideal kullanıcı sayısı nedir?

* Alan'da ekonomik taşıma kapasitesi analizine ihtiyaç duyulmasına zemin hazırlayan bir talep var mıdır? Alan'da ekonomik faaliyet önerilerinin geliştirilmesi durumunda hangi girişime hangi ölçekte izin verilmesi gerektiğine ilişkin kararlar üretilmiş midir? Alan yönetim finansmanı kapsamında alan'da ekonomik faaliyetlere izin verilecek midir?