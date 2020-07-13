Murat Ağırel’den kötü muamele iddialarına ilişkin açıklama!

Gazeteci Murat Ağırel’in sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan açıklamalar şu şekilde:

“Dostlarım;

Bugün Silivri Cezaevi yerleşkesinde bulunan cezaevi hastanesine götürüldüm 5,5 saat hastane nezaretinde bir grup mahkûm ile bekletildim. Sonuçta Toplam 10 dakika üç ayrı doktor muayene etti.

Dostlarım;

Bugün Silivri Cezaevi yerleşkesinde bulunan hastaneye ellerim kelepçeli götürüldüm 5,5 saat hastane nezaretinde Toplam 10 dakika üç ayrı doktor muayene etti. İki ayrı hastaneye sevk kararı verildi. Tedavi Silivri'de yapılamıyor ama bunu anlamak 5,5 saat sürdü.

Dostlarım;

Bu muamelenin sonucunda şunu anladım. Bu kötü muamele bana değil savunduğum düşünceye, bu zulüm bana karşı değil savunduğum ilkelere… Ama direneceğim, Bu koşullarda tedavi olmayacağım.

Dostlarım;

Direneceğim. Verirlerse ağrı kesici vermezlerse acıya dayanacağım. Duruşma gününe kadar bu şekilde mücadele edeceğim. Desteğinize teşekkürler…”