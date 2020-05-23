Muş bayram namazı saati belli oldu! Muş bayram namazı vakti…

Doğu Anadolu'nun önemli şehirlerinden olan Muş için bayram namazı vakti belli oldu. Bayram namazı, bu sene corona virüsü sebebiyle evlerde kılınacak. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı Muş için bayram namazı saatini kaç olarak belirledi? İşte Muş bayram namazı saati…

MUŞ BAYRAM NAMAZI SAATİ

Diyanet İşler Başkanlığı, Muş'ta bayram namazının 05.28'te kılınacağını açıkladı.

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Duha namazı aynı zamanda kuşluk namazı olarak da bilinir. Güneşin bir mızrak boyu yükselmesinden, yani Güneş doğduktan 45 dakika sonra başlar, öğle namazına 45 dakika kalıncaya kadar devam eder. Niteki bir hadîs-i Şerîfte: “Kuşluk namazı, deve yavrusunun ayakları sıcaktan kızdığı zamandır.” Buyurulur. (Müslim, Misâfirîn, 143)Duhâ (kuşluk) namazı dediğimiz nafile namaz bu andan itibaren kılınır. Zeval vaktine yarım saat kalıncaya kadar devam eder. İki veya dört veya sekiz veya on iki rek‘at kılınabilirse de, en faziletlisi sekiz rek‘at kılmaktır.

KADINLAR BAYRAM NAMAZI KILAR MI?

Diyanet'in kadınların bayram namazı kılmasıyla ilgili açıklaması şu şekilde; İslam âlimlerinin ittifakına göre kadınlar, cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü değildirler (Semerkandî, Tuhfe, II, 161, 166; Halîl, Muhtasar, 45, 47; İbn Rüşd, Bidâye, I, 157; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 462). Bununla birlikte Hz. Peygamber (s.a.s.), kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir (Buhârî, Îdeyn, 15, 21; Hac, 81; Müslim, Salâtü’l-îdeyn, 1-3, 10-12). Bu itibarla kadınlar, şartların elverişli olması halinde cuma ve bayram namazlarına katılabilirler.

BAYRAM NAMAZI CEMAATİ KAÇ KİŞİ OLMALIDIR?

Bayram namazları da aynı Cuma namazı gibi cemaatle kılınan namazlardandır. Cuma namazı kılabilmek için gerekli asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler bulunmaktadır. Hanefî mezhebinin önde gelen alimlerine göre Cuma namazlarının kılınabilmesi için en az imamın dışında üç kişi daha olmalıdır.

Şafi mezhebine göre ise durum daha farklıdır. Şafi mezhebine göre Cuma namazı kılınabilmesi için akıllı (âkıl), bulûğa ermiş (ergen, bâliğ), hür, erkek, mukim ve oraya yerleşmiş olan en az kırk yükümlünün bulunması şarttır.