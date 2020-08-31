İçişleri duyurdu! Musa Orhan Jandarma Genel Komutanlığı’ndan ihraç edildi

İçişleri Bakanlığı, Batman’da intihar eden 18 yaşındaki İpek Er’e cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Uzman Çavuş Musa Orhan hakkında alınan yeni kararı duyurdu.
Bakanlığın açıklamasına göre Musa Orhan İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nun 31 Ağustos tarihli ‘Devlet memurluğundan çıkarma’ cezası verilmesi kararıyla Jandarma Genel Komutanlığı’ndan ihraç edildi.
NE OLMUŞTU?
Batman'ın Beşiri ilçesinde yaşayan İpek Er, 16 Temmuz'da Siirt'te görevli Uzman Çavuş Musa Orhan'ın cinsel saldırısına uğradığını anlattığı mektup bırakarak tabancayla intihar girişiminde bulunmuştu. Er, 34 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. 18 yaşındaki genç kızın geride bıraktığı mektupta kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği Musa Orhan hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.
Yaşanan olayın ardından soysal medyada tepkiler çığ büyürken Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan Musa Orhan, İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim olmuştu. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Orhan, 19 Ağustos günü tutuklanmıştı.
Musa Orhan'ın avukatı Dr. Mehmet Erkan Akkuş, Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptığı başvuruda müvekkilinin kaçma şüphesinin bulunmadığına yönelik itirazda bulunmuştu.
İtirazı değerlendiren mahkemeye heyeti, Avukat Akkuş'un dilekçesinde belirtilen hususları yerinde görerek Musa Orhan'ın tahliyesine karar vermişti. Mahkemenin tahliye kararının cezaevine ulaşmasının ardından Orhan, serbest bırakılmıştı.
Orhan'ın tepki çeken tahliyesine Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etmiş mahkeme ise itirazı reddetmişti.