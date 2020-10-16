Musa Orhan’ın tutuklanması talebi reddedildi

Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Musa Orhan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken maktul İpek Er’in annesi Hikmet ve babası Fuat Er ile avukatları salonda hazır bulundu.

SUSMA HAKKINI KULLANDI

Batman’da intihar eden İpek Er’e cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen tutuksuz sanık Musa Orhan, duruşmada savunma yapmayıp susma hakkını kullandı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, savunma yapmayan Musa Orhan’ın tutuklanması talebinin reddine karar vererek duruşmayı 25 Şubat 2021 tarihine erteledi. DHA

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