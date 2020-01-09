MÜSİAD’da FETÖ depremi! Hepsi istifa etti

SÖZCÜ'nün edindiği bilgiye göre MÜSİAD’ı karıştıran skandal şöyle gelişti;

Genel Merkez, Bolu Genç MÜSİAD başkanlığı için İstanbul'dan bir genci önerdi. Bolu yönetimi ise “Bolu'dan kimse bulunamadı mı ?” diye serzenişte bulundu.

Bolu Şube Başkanı Davut Uzun, önerilen gençle mülakat yaptı. Yönetim kurulu üyelerinin de olduğu mülakatta genç adaya 15 Temmuz darbe girişimi ve FETÖ elebaşıyla ilgili görüşleri soruldu.

Genç adayın “Fethullah Gülen'in dini yaşamı hakkında herhangi bir şey söyleyemem. Ülkemizde birçok iyilikleri de olmuştur” şeklinde cevap verdiği öğrenildi. Şube Başkanı Uzun, Gülen'in hain olduğunu söyleyince, genç isim ‘Kötü bir söz söyleyemeyeceğini' kaydetti.

HEPSİ İSTİFA ETTİ

Mülakat bittikten sonra konu İstanbul'daki yönetime iletildi. İddiaya göre genel merkez, genç başkan adayında ısrarcı oldu ve Bolu Genç MÜSİAD'ın tamamen görevden alınmasını istedi. Bolu Şubesi ise bu olaya tepki gösterip, 50 kişi birlikte istifa kararı aldı.

Noter üzerinden istifasını gönderen Avukat Cihan Yavuz, gerekçesini şöyle açıkladı:

* Kuruluş felsefesine inanarak başlayan, manevi iştiyak ve gayretle devam eden MÜSİAD üyeliğimden ve yönetim kurulu üyeliğinden; Genel Merkez yöneticilerinin, milli ve manevi birliğimize kast eden paralel sızma yaklaşımına yol verici atama konusunda ısrarcı, insanı ve İslami olmayan usullere tevessül eden kabul edilemez davranışlarından dolayı şuurlu ve şahsiyetli bir imanla istifa ettiğimi beyan ve ilan ederim.