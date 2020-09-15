Müslümanları aşağıladığı iddiasıyla hakim karşısına çıkan Mehtap B. tutuklandı

Paylaştığı karikatürle İslam’a ve Müslümanlara hakaret ettiği iddia edilen Mehtap B.’ye sosyal medyadan tepki yağmıştı. Tepkiler üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hakkında soruşturma başlattığı Mehtap B. gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde bahse konu paylaşımları kendisinin yaptığını belirten Mehtap B.’nin, “Benim dini değerleri aşağılama gibi bir niyetim yoktu. Ben de Müslüman bir bireyim. Paylaşımları başka bir sosyal medya hesabındaki başka bir gruptan aldım. Bu paylaşımı o grupta kimin yaptığını bilmiyorum. Paylaşım yapılırken de herhangi bir şekilde `Alın bunu yayın, çeşitli mecralarda paylaşın´ gibi söylemlerde bulunmadım” dediği öğrenildi.

İRONİ VE MİZAH AMAÇLI

Paylaşımının ironi ve mizah amaçlı olduğunu dile getiren Mehtap B., “Herhangi bir dernek, sendika, siyasi parti gibi oluşumlara üyeliklerim yok. İfade etmek istediklerimin çok yanlış anlaşıldığını düşünüyorum Başka yerlere çekildi. Pişmanım, üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.

Mehtap B., savcılık ifadesinde de “Dinimizin merhamet dini olduğunu düşünüyorum. Bunu şiddete çeken insanlara sitem amacıyla böyle bir paylaşım yaptım. Pişmanım, yanlış anlaşıldım” dedi.

MAHKEME TUTUKLANMASINA KARAR VERDİ

Mehtap B., savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Bakırköy 4. Sulh Ceza Hakimliği´ne sevk edildi. Hakim karşısında da emniyet ve savcılıktaki ifadelerini tekrar eden Mehtap B., hakkında suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, şüphelinin ikrarı, kuvvetli suç şüphesinin var olduğu belirtilerek, adli kontrol hükümlerinin yetersiz olacağına kanaat getirildi ve bu kanaatlerle “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)