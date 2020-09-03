Muş’ta 3.8 büyüklüğünde deprem! (AFAD ve Kandilli son depremler)

Gece saat 01.08'de gerçekleşen deprem, yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi. AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu. Ülkemizde bulunan birçok aktif fay hattı sebebiyle büyük veya küçük depremler gerçekleşebiliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, ülkemizde ve komşu ülkelerdeki depremleri liste halinde paylaşıyor. İşte son depremler listesi…

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER