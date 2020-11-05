Muş’ta kamuya açık alanda sigara kullanımı yasaklandı

Kentte corona tedbirleri kapsamında, cadde, sokak, meydan, park ve bahçe gibi kamunun ortak kullanımına açık alanlarda sigara ve benzeri tütün ürünlerinin kullanımı yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Covid-19 salgınının görüldüğü andan itibaren salgının kamu düzeni ve toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin ve salgının, bulaşmanın yayılımını kontrol altında tutma amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulu’nca gerekli kararlar alınarak uygulamaya geçirildiği vurgulandı.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILACAK

Açıklamada, “Bu bağlamda ilimizde; cadde, sokak, meydan, park ve bahçe gibi kamunun ortak kullanımına açık alanlarda sigara ve benzeri tütün ürünlerin kullanımı yasaklanmıştır. Gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu´nun 282´nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195´inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararına varılmıştır” denildi.

POLİS EKİPLERİ DENETİME ÇIKTI

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararından sonra polis ekipleri kent merkezinde denetime çıktı. Polis ekipleri, kamunun ortak kullanım alanlarında sigara içen vatandaşları uyararak, bilgilendirmelerde bulundu.

Alınan kararın topluma yararlı olduğunu belirten vatandaşlardan Abdulvahap Koç, herkesin birbirine saygı göstermesi gerektiğini söyledi. Halkın da bu konuda duyarlı olması gerektiğinin altını çizen Koç, hasta biri sigara içerse eğer yanından geçen vatandaşlarında bu hastalığı kapacağını belirtti. (DHA)