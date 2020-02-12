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Muş’ta yarın okullar tatil mi? İşte Muş Valiliği’nden açıklama!

Muş'ta bir süredir etkili olan soğuk ve kar yağışlı havanın yarın da etkisini sürdürmesi beklendiği bildirildi. Kentte özellikle aşırı soğuk havanın buzlanmalara neden olabileceği ve yüksek kesimlerde de çığ tehlikesi olma ihtimaline karşı Muş Valiliği'nden açıklama geldi. Peki Muş'ta yarın okullar tatil mi? İşte valilik açıklamaları.

19:16 -
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Muş’ta yarın okullar tatil mi? İşte Muş Valiliği’nden açıklama!

Muş’ta etkisini sürdüren aşırı soğuk ve kar yağışlı hava ulaşımda aksamalara neden oluyor. Kentteki öğrenciler ise kar yağışının ardından okulların tatil olup olmadığını merak ederken resmi açıklama valilikten geldi. İşte o açıklamalar…

MUŞ VALİLİĞİNDEN KAR TATİLİ AÇIKLAMASI

Muş’ta olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Muş Valiliği tarafından yapılan açıklamada il genelinde okulların 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi. Açıklama şöyle: “Muş´ta aşırı soğuklara bağlı buzlanma ve don beklentisi, gün içerisinde beklenen kar yağışı ve tipi, yüksek kesimlerde oluşabilecek çığ tehlikesi nedenleriyle; İl İdaresi Kanunu çerçevesinde 13 Şubat 2020 Perşembe günü İl genelinde eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine; ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 13 Şubat 2020 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.”

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