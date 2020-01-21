Mustafa Koç kimdir? Mustafa Koç kaç yaşında hayatını kaybetti?

Spor esnasında kalp krizi geçirerek hayata veda eden Mustafa Koç, ölümünün 4. yılında anılıyor. İşte Mustafa Koç hakkında merak edilenler…

MUSTAFA KOÇ KİMDİR?

Mustafa Vehbi Koç, 1960 Ankara doğumludur. Rahmi M. Koç'un en büyük oğlu olan Mustafa Koç, Koç Holding'in 3. Kuşak üyesidir. 1980 yılında İsviçre'de Lyceum Alpinum Zuoz'u bitirmesinin hemen ardından ABD George Washington Üniversitesi İşletme Bölümüne başlayan Mustafa Koç, bu üniversiteden 1984 yılında mezun olmuştur.

Aynı yıl Ram Dış Ticaret'te Satış Müdürlüğünde çalışma hayatına başlamış, bu süre boyunca Satış Müdürlüğü ve Satış Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Aile şirketi olan Koç Holding'e adım atışı ise 1992 yılında gerçekleşmiştir. İlk olarak Başkan Yardımcısı olarak görev yapan işadamı, daha sonra Başkan, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak çalışmalarını sürdürmüştür. 2003 yılında Koç Holding'in başına geçerek o tarihten bu yana Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır.

Kariyer hayatı boyunca uluslar arası derneklerin de aralarında bulunduğu birçok yerde bulunan Koç, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği Yüksek İstişare Kurulu'nun Onursal Başkanlığı ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun ise Üyeliğini yapmıştır. Ayrıca Finlandiya İstanbul Fahri Konsolosu ve Genç Başkanlar Organizasyonu üyesidir. Bunun dışında JP Morgan Uluslararası Konseyi başta olmak üzere, Bilderberg Toplantılarının Yönetim Kurulu, Rolls-Royce Uluslararası Danışma Kurullarında ve Council on Foreign Affairs Uluslararası Konseyi'nde üyeliği vardır.

Mustafa Koç kitapları

-Küresel Gıda Düzeni Kriz Derinleşirken

-Persenk / Persenk Açıklaması

-Karapara