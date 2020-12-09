Mustafa Sarıgül: 20 Aralık’ta kuruluş dilekçesi vereceğiz

Geçtiğimiz hafta parti kurucuları ve İl Başkanları ile Ankara'da bir araya gelerek, 20 Aralık’ta partilerinin kuruluş dilekçesini vereceklerini açıklayan Türkiye Değişim Hareketi (TDH) Lideri Mustafa Sarıgül, Tekirdağ'da bir otelde parti kurucuları ve il başkanları ile genişletilmiş bölge toplantısına katıldı.

Yaptığı konuşmalarda ‘‘Çözüm Ankara'nın siyaset koridorlarında değil, Anadolu'da ve Trakya'dadır” ifadelerini sıkça kullanan Sarıgül, yakın tarihte ilkini Kahramanmaraş'ta gerçekleştirdiği genişletilmiş bölge toplantısının, ikincisine katılmak üzere geldiği Tekirdağ'da açıklamalarda bulundu. Sarıgül partisi için 20 Aralık 2020 Dünya İnsanlığa Saygı ve Yoksullukla Mücadele Gününe işaret ederek, “20 Aralık 2020'de bereket olacağız” dedi.

“20 ARALIK 2020’DE BEREKET OLACAĞIZ”

Başarının tanımını yapmak ve başarıyı hissetmek için burada olduklarını ifade eden Sarıgül, şunları söyledi:

* Bugüne kadar hareketimiz, aylardır, yıllardır, dağda, taşta, köyde, kentte, ülkemizin her noktasında bereket, bereket, bereket dedik. Dün ‘Hareket’ idik. 20 Aralık 2020'de bereket olacağız.

* Başarı, bizde, kalbimizde, elimizde, ayağımızda, beynimizde. Artık Ankara'dakiler bilmelidir ki meydanların boş olmadığını herkes bilecek. Değişim geliyor.

* Trakya'mızdan bütün ülkemize ilan ediyoruz. Ergeç iktidar olacağız ama asla çok geç değil. Milletin iktidarı, sizin hükümetiniz olacağız.

* Ülkemizde maalesef siyaset kurumu uzlaşma özelliğini kaybetti. Ortak akıl yok oldu. Türkiye Değişim Hareketi önce siyasetin dilini, işleyişini, yapılışını biz değiştireceğiz. Eski siyaset geride kaldı. Ezberleri biz bozacağız.

“ÜLKEMİZİN IŞIKLARINI TDH YAKACAK”

Türkiye'nin 7 bölgesinde hazırlayacakları projelerle ezberleri bozacaklarını da ifade eden Sarıgül, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Bugün onların ilkini Trakya'mızda açıklıyorum. Trakya Balkanların Dubai'si olacak. Bölgeyi alışveriş turizmi ile kalkındıracağız. Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde ticaret merkezleri kurulacak.

* 12 Balkan Ülkesinde yaşayan 150 milyon kişi Trakya'ya gelecek. Buralarda yapılacak oteller bölgeye alışveriş turizminin cenneti olacak.

* Ülkemizde ne yazık ki insanların yüzü gülmüyor. Ne yazık ki mutsuzluk ve huzursuzluk hat safhada. Onu düzeltecek olan biziz. Artık hangi düğmelere basacağımızı biliyoruz. Bundan sonra ülkemizin ışıklarını Türkiye Değişim Hareketi yakacak.

* Çok yakın bir zamanda diyeceksiniz ki ışıkları yakın. Soracaklar size niye yakalım diye. Siz diyeceksiniz ki Ankara’da gerçekleri görmeyenler var.

* Türkiye Değişim Hareketi ve ülkemiz için güzel günler başlıyor. Ülkemizin geleceği için güçlü günler başlıyor. yola çıkma zamanımız yaklaşıyor.

“BİZ SAĞIN YA DA SOLUN BEKÇİSİ DEĞİLİZ”

“Ankara'dan iktidarın anahtarını teslim alana kadar bize durmak yok” diyen Sarıgül, şunları kaydetti:

* 20 Aralık 2020 Dünya İnsanlığa Saygı ve Yoksullukla Mücadele Günü. Kısmet olursa düne kadar hareket idik. 20 Aralık günü partimizi kuruyoruz ve bereket oluyoruz.

* Türkiye Değişim Hareketi, Atatürk İlkelerini koruyan, Cumhuriyetimizin değerlerini geliştirip, güçlendiren, evrensel hukuk değerlerini saygı gösteren, üretimi destekleyen, alın teri ve emeğin yanında olan demokratik kitle partisidir.

* Soruyorlar sağda mısınız? solda mısınız? Neredesiniz. Biz sağın ya da solun bekçisi değiliz. Bugüne kadar ABD ve Rusya soğuk ve savaş döneminde dünyayı sağlı sollu ikiye böldüler.

* TDH sağlı ve sollu bir parti değildir. TDH herkesi bağrına basan demokratik bir kitle partisidir. Biz Ankara'ya büyük bir vatan sofrası kurmaya gidiyoruz. (İHA)