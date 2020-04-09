Müşteri kılığına giren polis 2 milyon maske ele geçirdi

Gaziosmanpaşa'da bir kişinin elinde çok sayıda maske olduğu ve dükkanları gezerek satmaya çalıştığı ihbarı üzerine Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çalışma kapsamında polis ekipleri, müşteri gibi maske satıcısını aradı. Maskeleri tanesini 2 liradan olmak üzere 900 bin adet alacağını söyleyen polis ekipleri, buluşma ayarladı. Buluşmaya gelen maske satıcısı gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

“BİR BUÇUK LİRADAN ALIP 2 LİRAYA SATIYORUM”

Emniyette sorguya alınan maske satıcısı ifadesinde, “Ben maskeleri Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'ndeki bir imalathaneden 1 buçuk liraya alıyorum. Üzerine 50 kuruş fark koyup 2 liraya satıyorum” dedi.

MASKELER SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLDİ

İfade üzerine harekete geçen polis Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'ndeki bir imalathaneye baskın düzenledi. Baskında satışa hazır hale getirilen yaklaşık 2 milyon adet maske ele geçirildi. Ruhsatsız olduğu belirlenen imalathane mühürlenirken, maske üretiminde çalışan 8 kişiye de işlem yapıldı. Ele geçirilen maskeler İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.