Müşterisini yumruklayan taksicinin belgesi iptal edildi

Ataşehir Esatpaşa Mahallesi'nde geçen Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında taksi sürücüsü Metin D. ile alkol aldığı iddia edilen bir müşteri arasında ücret nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taksici Metin D., iddiaya göre kendisine küfür ve hakaret eden müşterisine 2 yumruk atarak yere serdi. Kavganın ardından taksici olay yerinden ayrılırken yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

ŞOFÖRÜN TAŞIMA BELGESİ İPTAL EDİLDİ

Görüntülerin medyaya yansıması sonrası inceleme başlatan Toplu Taşıma Hizmetleri Müdürlüğü şoför Metin D. hakkında işlem yaparak Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi'ni (TUDES) süresiz iptal etti.

DARP EDİLEN MÜŞTERİ İBRAHİM ERKAL’IN KARDEŞİ

Darp edilen ve alkollü olduğu öne sürülen müşterinin ise 11 Mayıs 2017'de vefat eden ünlü sanatçı İbrahim Erkal'ın kardeşi şarkıcı Abdullah Erkal olduğu ortaya çıktı. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı da öğrenildi. (İHA)