Müteahhide silahlı saldırı FETÖ hesaplaşması mı?

Maltepe’de geçtiğimiz pazartesi saat 16.50 sıralarında Yalı Mahallesi Şimşek Sokak üzerinde müteahhit Aytekin Meral aracının içinde beklerken kimliği belirlenemeyen kişilerce açılan ateş sonucu bacağından yaralandı.

Aytekin Meral polise verdiği ifadede Gürcistan’da geçtiğimiz yıl Ali Bayramoğlu’nun tamamlayamadığı bir inşaat projesini ihale ile satın aldığını, ihaleyi aldıktan sonra Metehan Berktaş’ın kendisine gelerek öncesinde inşaat projesinde Ali Bayramoğlu ile ortak olduklarını ve kendisini tasfiye ettiğini anlattığını söyledi. Berktaş’ın ofisine gelerek, kendisinden işi devretmesini ve 5 milyon dolar istediğini ileri süren Aytekin Meral, polise bu olayı Metehan Berktaş’ın yapmış olabileceğini iddia etti.

‘FETÖ VURDURDU’

Aytekin Meral’in iddiaları üzerine Metehan Berktaş’ın Asayiş Şube Müdürlüğü cinayet büroda ifadesi alındı. Suçlamaları kabul etmeyen Metehan Berktaş, saldırının FETÖ Terör Örgütü’nün iç hesaplaşması olduğunu ileri sürdü. Aytekin Meral’i tehdit etmediğini ve para istemediğini söyleyen Metehan Berktaş, “Aytekin Meral bana iftira atmaktadır. Kendisini kimin vurdurduğunu gayet iyi biliyor. Bu olay FETÖ örgütünün iç hesaplaşmasıdır. Şahsı FETÖ Terör Örgütü vurdurmuştur” dedi.

Gürcistan’da otel inşaatı bulunduğunu belirten Metehan Berktaş eski ortağı Ali Bayramoğlu ile Aytekin Meral ve Şehmuz Üzüm’ün kendisini 10 milyon dolar zarara uğrattığını belirterek ifadesinde olayı şöyle anlattı:

ORTAĞININ HİSSELERİ İCRADAN SATILDI

“Gürcistan’ın Batum şehrinde casino-otel-rezidans projesi yapmak için arsa aldım, Kendi inşaat firmamı kurduktan sonra inşaata başladım. 2 yıl sonra Ali Bayramoğlu projeye ortak oldu. Bir yıl sonra ise 17/25 Aralık olayları nedeniyle zor duruma düştüğünü belirten Ali Bayramoğlu ortaklıktan ayrılmak istedi. Hisselerini bana satmayan Ali Bayramoğlu’nun 22 milyon dolar değerindeki hissesini, 8 milyon dolara Şehmuz Üzüm ve Aytekin Meral aldı. ”

FETÖ’DEN TUTUKLANDI

“Türkiye’de Şeyhmuz Üzüm ve Aytekin Meral ile hisseleri icra yoluyla almaları konusunda görüştüm. Yaklaşık bir ay önce Gürcistan Türkiye Konsolosluğu’ndan bir yetkili beni arayarak Şehmuz Üzüm’ün 20 kişilik bir grup ile FETÖ Terör Örgütü üyesi olmaktan tutuklandığını söyledi. Aytekin Meral’i arayarak Üzüm’ün nerede olduğunu sordum. Kendisi bana Bodrum’da yazlığında deyince FETÖ”den tutuklandığını söyledim. O da bana ‘Biliyorsun neden bana soruyorsun’ diyerek telefonu kapattı.”

‘SİLAHLI SALDIRI FETÖ’NÜN İÇ HESAPLAŞMASI’

Yaptığım araştırmalarda Şehmuz Üzüm ile Aytekin Meral’in Türkmenistan’da ortak iş yaparak FETÖ faaliyetlerinde bulunduklarını öğrendim. Şehmuz Üzüm’ün tutuklanması üzerine hisselerine el konulmaması için avukatı aracılığıyla hisselerini Aytekin Meral’in alması nedeniyle aralarının bozulduğunu duydum. Bu nedenle kendisini kimin vurdurduğunu gayet iyi biliyor. Bu olay FETÖ örgütünün iç hesaplaşmasıdır. Şahsı FETÖ Terör Örgütü vurdurmuştur.”

VURULMA ANI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan müteahhit Aytekin Meral’in vurulma anına ilişkin görüntüde ortaya çıktı. Cadde üzerinde park etmiş cipin içinde bekleyen Meral, yanına yaklaşan bir kişinin silahlı saldırısına uğruyor. Saldırgan hızla olay yerinden kaçarken bacağından vurulan Meral’in cipten sekerek çıktığı görülüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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