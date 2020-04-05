Mütercimler: Başkanlık sistemi organizasyon kurulmasında engel teşkil ediyor

Strateji uzmanı, akademisyen Erol Mütercimler, Corona Gündemi'ne konuk oldu. Corona virüsü salgınının ülkemize adım adım geldiğini ancak Türkiye'nin bu sürece iyi hazırlanamadığını söyleyen Mütercimler SÖZCÜ muhabiri Hande Zeyrek'e çarpıcı açıklamalar yaptı.

“Türkiye ilk anlarda sanki bize gelmeyecekmiş gibi davrandığı için öncelikle atılması gereken adımlar atılmadı. Bakıldı ki bütün dünyaya yayılıyor bilim kurulu oluşturuldu. Bilim kurulu bazı yollar gösteriyor ve adımlar atılıyor. Ama bizde başkanlık sistemi organizasyon kurulmasında engel teşkil ediyor” diyen Erol Mütercimler, ekonomik stratejilerin iyi planlanması gerektiğini söyledi.

DÜNYADA CORONA’DAN ÖNCE VE SONRA KONUŞULACAK

“Çin'de salgın çıktığında Trump ve ABD bu işi çok hafife aldılar. Çin şeytanlaştırıldı. Kim kaybetti Çin mi?” diye soran Erol Mütercimler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Suriyelilere 40 milyar dolar verdim, bir 40 daha veririm” sözlerine atıf yaparak, şunları söyledi:

“Ama içeriye onu veremiyorsunuz. Demek ki burada yanlış bir şey var ki çözülmesi gerekiyor. Çatı çöktüğünde altında hepimiz kalacağız. Virüs ne ABD tanıyor ne Kongo. Herkesi bir araya getirdi. Bundan bütün dünya çıkmaya çalışıyor. Dünya bundan sonra coronadan önce ve sonra diye konuşulacak.”