Müzelerde Yeni Normal

Suna ve İnan Kıraç Vakfı kültür kurumları Pera Müzesi ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, kontrollü sosyal hayata geçişle birlikte, ziyarete açılmak üzere geri sayıma başladı. Enstitü 15 Haziran'da, Müze 16 Haziran'da kapılarını yeniden ziyarete açacak.

YENİ ZİYARET ROTALARI

Pera Müzesi ilk etapta; Oryantalist Resim, Kütahya Çini ve Seramikleri, Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri koleksiyon sergilerini sanatseverlerle buluşturacak.

Müze Haziran sonuna dek salıdan cumartesiye 11.00–18.00, pazarları ise 12.00–18.00 saatleri arasında ücretsiz gezilebilecek. Pera Öğrenme Atölyesi ve Oditoryum'da gerçekleştirilen etkinlikler ise dijital ortamda devam edecek.

Her iki kurum, ziyaretçilerini sağlıklı bir ortamda ağırlayabilmek için hijyen önlemlerini artırdı. Mekanlar düzenli aralıklarla dezenfekte edilirken, ziyaretçiler için her katta el dezenfektanı bulundurulacak.

Girişe yerleştirilen termal kameralarla vücut ısısı ölçümü yapılacak, ziyaret süresince maske kullanımı zorunlu olacak ve yönlendirme işaretleriyle sosyal mesafenin korunması sağlanacak, bina içindeki ziyaretçi sayısı ise sınırlı tutulacak.

GİRİŞTE ATEŞ ÖLÇÜLECEK

Covid-19 salgınına karşı alınan sağlık tedbirleri kapsamında 14 Mart'tan bu yana ziyarete kapalı olan Dolapdere'deki Çağdaş Sanat Müzesi Arter de 16 Haziran'da kapılarını yeniden açmaya hazırlanıyor. Müze, yeni bir bilgilendirmeye kadar pazartesi hariç her gün 11:00–17:00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Girişte ateş ölçer uygulamasının yapılacağı binanın yanı sıra ücretsiz servisleri de düzenli olarak dezenfekte edilerek hizmet vermeye devam edecek. Arka bahçe ve terasın kullanımda olacağı Arter'de Sevgi Gönül Oditoryumu, Karbon, Kütüphane ve Atölye bir süre daha kapalı olacak.