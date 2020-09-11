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Antalya’da gece yarısı ilginç görüntüler…

Antalya’da gece saat 00.00’dan sonra müzik yayınının yasaklanması, eğlenceyi sokağa taşıdı. Lüks otomobillerini caddenin ortasına park eden 3 genç kadından 2’si dans ederken, diğeri ise o anları kayda aldı. Gençlerin dans etmeleri çevredeki vatandaşların da cep telefon kamerasına yansıdı.

11:07 -
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İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge ile restoran, kafe vb. tüm yeme-içme ya da eğlence yerleri otel ve konaklama tesislerinde saat 00.00'dan sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) kısıtlama getirildi.

Antalya'da ise 3 genç kadın, lüks otomobillerini Yalı Caddesi'nde durdurarak, müziği sonuna kadar açtı. Kadınlardan 2'si otomobilden aşağıya inerek dans etmeye başladı.

Diğer arkadaşları da o eğlenceli anları kayda aldı. Kadınların dans etmeleri de çevredeki binalarda oturan vatandaşların cep telefon kamerasına yansıdı. Kadınların ve müziğin sesini duyarak balkonlara ve pencerelere çıkan apartman sakinleri de o anları görüntüledi. (İHA)

Antalya canlı İçişleri Bakanlığı Kadın
Son güncelleme: 11:29 11.09.2020
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