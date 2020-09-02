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Nallıhan’da yine yangın çıktı, 2 köy tedbir amaçlı boşaltıldı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde önceki gün çıkan ve kontrol altına alınan orman yangının ardından bölgeye yakın bir noktada yeniden yangın çıktı. Beyalan ve Nallıgölcük köyleri tedbir amaçlı tahliye edildi.

08:50 -
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Ankara’nın Nallıhan ilçesine bağlı Karakiriş Dağı’nda devam eden orman yangınına Orman Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri tarafından 2 uçak, 6 helikopter, 127 arazöz, 8 dozer ve 650 personelle müdahale edildi.

Havanın kararmasının ardından sadece kara ekiplerinin yoğun şekilde sürdürdüğü söndürme çalışmalarında yangının etrafının çevrildiği öğrenildi.

(FOTO: DHA)

Bu arada alevlerin tehdit ettiği Beyalan ve Nallıgölcük köyleri tedbir amaçlı tahliye edildi. Sarıkaya ve Belenören köylerinde de önlem amaçlı ekip bulunduruluyor. (DHA)

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Ankara helikopter uçak yangın
Son güncelleme: 09:14 02.09.2020
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