Nallıhan’daki yangın kontrol altına alındı

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde önceki gün çıkan ve kontrol altına alınan orman yangının ardından bölgeye yakın bir noktada dün akşam yeniden yangın çıktı. Yangına 82 arazöz, sekiz dozer ve 450 yangın söndürme personeli ile çevre köylerde yaşayan halk müdahale etti. Gece boyunca uçak ve helikopterlerin de destek verdiği söndürme çalışmaları sonrası yangın kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli soğutma çalışmalarına başlandığını açıkladı. Yangının etkili olduğu bölgede incelemelerde bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş her türlü yardımın yapılacağını belirterek, gerekli lojistik desteğin sağlanacağını söyledi. (İHA)