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Narcos gerçek oldu! Bir köylünün ihbarıyla ortaya çıktı

Kırklareli’nin Doyran köyünde ağaçlık alanda 6 çanta içinde esrar ele geçirildi. Görgü tanığı, uyuşturucuların planörden atıldığını ve almaya gelen kişinin kendisini görünce kaçtığını söyledi.

23:10 -
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Narcos gerçek oldu! Bir köylünün ihbarıyla ortaya çıktı

Kırklareli’de benzerine film senaryolarında rastlanabilecek, uyuşturucu kuryeliği olayı, bir köylünün ihbarıyla ortaya çıktı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı'na Doyran köyünde bir kişinin ağaçlık alana planörden çantalar atıldığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

6 ÇANTA BULUNDU

Ekipler Koru mevkiindeki ağaçlık alanda yaptığı aramada 6 çanta buldu.

Yapılan ilk incelemede çantaların içinde genetiği değiştirilmiş esrar olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Olay yerinde Cumhuriyet savcısının da incelemesinin ardından çantalar İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

‘BİR KİŞİYİ GÖRDÜM’

Görgü tanığı köylü ifadesinde, çantaların planörden atıldığı gördüğünü belirterek, bölgeye gittiğini ve çantaları toplamaya çalışan bir kişiyi gördüğünü söyledi.

Görgü tanığı, bu kişinin kendisini fark etmesi üzerine otomobille bölgeden uzaklaştığını belirtti.

Jandarma olayla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.

ESCOBAR VE NARCOS DİZİSİ

Planör, Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar’ın da sevkiyat yöntemleri arasında yer alıyordu.

Netflix’te yayınlanan Narcos dizisi Escobar'ın hayatını anlatıyor. DHA

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Son güncelleme: 23:15 21.01.2020
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