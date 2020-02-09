Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

‘Navigasyon programları ücretli yola yönlendiriyor’

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, navigasyon hizmet sağlayıcıları konusunda önemli bir iddiada bulundu.

Ali Ekber ERTÜRK
06:00 -
Haberler Gündem
‘Navigasyon programları ücretli yola yönlendiriyor’

Yalım, özellikle İstanbul'da vatandaşların sıklıkla kullandığı navigasyon programlarının bulunulan noktadan hedeflenen yere yönelik verdiği ulaşım güzergahlarının, ücretli ve geçiş garantisi verilen yollar olduğunu söyledi. Yalım, TBMM'de yaptığı açıklamada,  “Sürücüler, geçiş garantisi verilmiş ücretli yol, köprü ve tünellerin bulunduğu rotalara yönlendiriliyor. Otoyol ve köprüleri işletici olan firmalar ile navigasyon hizmeti sağlayıcıları arasında işbirliği anlaşması mı var? Şimdi de bu yöntem ile mi millet soyuluyor?” dedi.

CHP istanbul Özkan Yalım TBMM Uşak
Son güncelleme: 02:24 09.02.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more