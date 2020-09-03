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Navtex ilan etmek ne anlama geliyor?

Ege ve Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilimde Navtex konusu sık sık gündeme geliyor. Navtex ilan edilmesi, belirtilen bölgede çalışma olacağı ve bu bölgelere başka gemilerin girmemesini sağlamak için ilan ediliyor.

12:21 -
Haberler Gündem
Navtex ilan etmek ne anlama geliyor?

Türkiye, 8-22 Eylül ve 17-25 Eylül tarihleri arasında “Rusya Atış Eğitimleri” için Akdeniz'de 2 ayrı Navtex yayınladı.

NAVTEX NEDİR?

Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

NAVTEX MESAJ FORMATI

Navtex mesajları yayın için Binary kodlama sistemini kullanmaktadır. Bütün Navtex mesajları, mesajın başlangıcını belirten ZCZC harfleriyle başlar. Mesaj B1, B2, B3, B4 serileri kapsamında 4 karakterle devam eder.

B1 Karakteri: İstasyon adını ifade eden harf bulunur.

B2 Karakteri: Gönderilen mesajın içeriğini belirten harf bulunur.

B3, B4 Karakterleri: Mesajın sıra numarasını belirtir.

TÜRK DENİZLERİNDE NAVTEX

Türk karasularında Navtex Mesaj ve Seyir duyuruları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşiongrafi Dairesi Başkanlığı tarafından Antalya, Samsun, İstanbul ve İzmir yayın istasyonlarından çıkarılmaktadır. Seyir duyuruları Sivil – Askeri tüm Gemi ve Tekneler için bağlayıcı niteliktedir. bu duyurular aynı zamanda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Web sitesinde de yayınlanarak denizcilerin güvenli seyirleri garanti edilmektedir.

Antalya Emniyet istanbul izmir Meteoroloji Rusya Samsun Türkiye Yunanistan
Son güncelleme: 12:57 03.09.2020
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