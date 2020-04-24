Ne pideden ne de kuyruktan vazgeçtiler!

Bahçelievler ve Beyoğlu’nda Ramazan ayının ilk gününde fırınların kapısında uzun pide kuyrukları oluştu. Kuyruğa giren vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarak sırada bekledi. Kural sebebiyle metrelerce uzunlukta kuyruklar oluştu.

Bahçelievler ve Beyoğlu’nda Ramazan ayının ilk gününde iftara saatler kala vatandaşlar fırınların kapısında pide sırasına girdi. Tüm dünyanın corona virüsle mücadele ettiği dönemde vatandaşlar maskelerini takarak sırada bekledi.

YARIM SAAT KUYRUKTA BEKLEDİ

Fırının içine belirli sayıda müşteri alındı. Sosyal mesafe kuralı sebebiyle geçen senelere kıyasla daha uzun kuyruk oluştuğu görüldü.

Sırada bekleyen Hüseyin Çiftçi, “Herkes mesafe kuralına uyarak sırada bekliyor. Uzun bir kuyruk var. Neredeyse beş yüz metre ileride kuyruk. Ben yarım saattir burada bekliyorum” diye konuştu. DHA

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