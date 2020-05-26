Ne sokak yasağı ne sosyal mesafe… Film gibi izlediler

Samsun’un Canik ilçesine bağlı Yavuzselim Mahallesi’nde, babasıyla dün gece tartıştığı ileri sürülen 28 yaşındaki Cahit C.Ç., Yılanlı Dere kenarındaki korkuluklara tekme atarken kırılan korkulukla birlikte dereye düştü.
Yaralanan genç feryat edince çevreden vatandaşlar yardımına koştu ve ekiplere haber verildi.
Yaralı genç arama kurtarma ekipleri tarafından itfaiye merdivenin yardımıyla sedyeyle dereden çıkardı.
Cahit C.Ç. hastaneye kaldırılırken olay yerinde meraklı vatandaşların corona virüsüne karşı sokağa çıkma yasağını ve sosyal mesafe kurallarını ihlal etmeleri dikkat çekti. (İHA)