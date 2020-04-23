Ne virüs engel ne yasaklar! Nice 23 Nisanlara

İşte SÖZCÜ okurlarından gelen 23 Nisan videoları&#8230;. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/ne-virus-engel-ne-yasaklar-nice-23-nisanlara-5766410","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/ne-virus-engel-ne-yasaklar-nice-23-nisanlara-5766410","pageType":"yazi","pageIdentifier":5766410,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Gu00fcndem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Ne viru00fcs engel ne yasaklar! Nice 23 Nisanlara"});aip('newsArticle', {"identifier":5766410,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/ne-virus-engel-ne-yasaklar-nice-23-nisanlara-5766410/","headline":"Ne viru00fcs engel ne yasaklar! Nice 23 Nisanlara","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/04/22/iecrop/whatsapp-image-2020-04-22-at-14.32.24_16_9_1587556764.jpeg","author":"Serdar Aksoy","dateCreated":"2020-04-23 08:01:31","datePublished":"2020-04-23 08:01:31","dateModified":"2020-04-23 08:13:32","info":"{"seo_news":"false"}"});