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Ne virüs engel ne yasaklar! Nice 23 Nisanlara

Corona virüsü sebebiyle yurt genelinde eğitime ara verilmesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerini de etkiledi. Milyonlarca çocuk bu sene bayramı çeşitli etkinlikler ile evlerinde kutluyor.

Sozcu.com.tr
08:01 -
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İşte SÖZCÜ okurlarından gelen 23 Nisan videoları…

Son güncelleme: 08:13 23.04.2020
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